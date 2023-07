Sessantamila in arrivo a Mestre per i Pinguini: parcheggi sold out, chiuse le strade per San Giuliano

Le prime macchine sono giunte in città alle 6 di mattina. Continueranno ad arrivare per tutta la giornata, cariche di giovani, adulti e famiglie pronti ad assistere allo spettacolo dei Pinguini Tattici Nucleari al parco San Giuliano. Il concerto, annunciato a novembre scorso, sancisce il ritorno dei grandi eventi nel parco mestrino. Fin da subito i biglietti sono andati a ruba e per stasera, con il concerto tutto esaurito, si attendono 60mila spettatori. È la data zero del tour degli stadi della band, che dopo la partecipazione a Sanremo 2020, dove si piazzò terza con il brano "Ringo Starr", ha conosciuto una vera e propria esplosione, diventando un fenomeno del pop italiano.

I parcheggi messi a disposizione in città tramite prenotazione sono tutti esauriti. Il Comune di Venezia, in collaborazione con Vela e Avm, ha individuato otto aree dedicate di parcheggio dedicate agli spettatori, per un totale di circa 7mila posti auto. Oltre a questi, sono disponibili i parcheggi scambiatori gratuiti (non prenotabili) nella cintura periferica di Mestre e Marghera, collegati tramite navette, e quelli in struttura a pagamento, Costa e Candiani. Altri collegamenti sono disponibili con Venezia, via acqua, tra San Giuliano e Fondamente Nove. A partire da mezzogiorno le pattuglie della polizia locale hanno progressivamente chiuso al traffico via Forte Marghera e viale San Marco, nei tratti tra San Giuliano e gli incroci con viale Sansovino. Poi toccherà a via Vespucci. Nel frattempo, già a partire dalla mattinata, gruppi di ragazzi hanno iniziato ad avvicinarsi a piedi verso l'area del concerto.

L'organizzazione, dunque, è a pieno regime per quello che promette di essere uno spettacolo memorabile. Nei giorni scorsi i Pinguini hanno contribuito ad accrescere l'attesa, pubblicando i video dei sopralluoghi al parco e gli aggiornamenti tramite social. Quello di Mestre è un appuntamento particolarmente importante perché segna l'avvio di un tour dai numeri impressionanti: nei mesi estivi, fino al 9 settembre, la band sarà impegnata in altre dieci date negli stadi, da Milano a Roma a Bari, e per metà di queste i biglietti sono già esauriti. La prossima tappa è l'11 e il 12 luglio a San Siro, dove la data è stata raddoppiata dopo che i biglietti della prima erano andati venduti in 24 ore.