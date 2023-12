Il corpo senza vita di un senzatetto trovato in una canaletta al parco

La salma di un uomo che galleggiava in una canaletta tra Parco San Giuliano e Forte Marghera è stata scoperta giovedì mattina prima delle 10. Il corpo, che era nei pressi della carrozzeria Top Car, ha fatto scattare l'intervento delle volanti a cui si sono aggiunti i poliziotti della scientifica per i rilievi. Sull'uomo non erano presenti segni di percosse o lesioni, a un primo esame, né sarebbe emerso alcun elemento per ipotizzare un atto di qualcuno o una violenza come causa della morte, avvenuta probabilmente alcune ore prima. La vittima, Cristian Wegrzin di 39 anni, era un senzatetto di nazionalità polacca. Forse un malore o una caduta all'origine del decesso; l'homeless potrebbe anche essersi addormentato al gelo.

In questi giorni altre tre persone sono state trovate morte in casa. Sempre giovedì mattina, verso le 7.30, in un appartamento di via Milano a Mestre è stato segnalato il decesso di un 45enne: probabilmente naturali le cause della scomparsa, tuttavia il corpo è rimasto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Mercoledì è partita una chiamata ai soccorsi per una signora di sessant'anni trovata priva di vita nel bagno di casa a Santa Croce, in centro storico.