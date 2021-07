Fenicotteri a Punta San Giuliano, Consulta della Laguna Media: «La zona è una secca permanente»

Cuman: «Non è purtroppo una scena idilliaca come sembrerebbe. Pochi centimetri d'acqua per la maggior parte delle 24 ore, quindi cibo per loro e fine della navigabilità per noi»

Fenicotteri rosa che ormai quotidianamente stazionano davanti a Punta San Giuliano: uno spettacolo affascinante. «Non è purtroppo una scena idilliaca come sembrerebbe - commenta il portavoce della Consulta della Laguna Media, Paolo Cuman -, è la dimostrazione di quello che da anni denunciamo con la Consulta e si sta avverando con largo anticipo. Se i fenicotteri stazionano li è perchè la zona è ormai una secca permanente - continua Cuman - Pochi centimetri di acqua per la maggior parte delle 24 ore, quindi cibo per loro e fine della navigabilità per noi. Avevamo calcolato che per arrivare a questo punto ci sarebbero voluto 20 o 30 anni. Ma ci eravamo sbagliati, o meglio il combinato disposto della rimozione completa della chiuse nel Canale delle Rotte, i mancati interventi sugli archi del Ponte della Libertà, al momento solo il 10% degli archi è aperto, e paradossalmente la mancanza di moto ondoso per quasi due anni che ha permesso alle tonnellate di fango normalmente in sospensione di adagiarsi sul fondo e di stabilizzarsi, ha comportato questa situazione».

La Consulta di Cuman a più riprese ha denunciato la progressiva perdita di navigabilità nello specchio d'acqua davanti a Punta San Giuliano che rischia di rendere impraticabile l'area anche per le attività delle remiere. «Alle 9.30 del 26 giugno scorso - aveva denunciato Cuman pochi giorni fa - ci sono 40 centimetri di acqua sotto le gru di Punta San Giuliano e 20 centimetri sotto i pontili, terra emersa o meglio fango fino quasi a Campalto, tra breve sarà impossibile per le imbarcazioni sportive scendere in acqua oppure saranno costrette a navigare in canale di San Secondo tra mototopi, motonavi e motoscafi. Il provveditorato alle opere pubbliche promette di scavare il canale di Campalto perché inagibile, ma anche San Giuliano lo sta diventando».