Ex bar Porta Gialla a san Giuliano, la giunta cerca un gestore

Ex "bar Porta gialla” al parco di San Giuliano, la giunta cerca un gestore. L'assessore al Patrimonio, Paola Mar, di concerto con l’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin, nell'ultima seduta in giunta hanno approvato una delibera che prevede il mantenimento dell'ex bar all’interno del Parco di San Giuliano e delle relative pertinenze e la pubblicazione di un'indagine esplorativa finalizzata a ricevere un progetto di gestione previa riqualificazione delle strutture, con un piano economico finanziario e di gestione del bar.

La delibera prevede inoltre che la durata della concessione sia di 9 anni. «L’Amministrazione comunale - spiega l’assessore Mar - ha l’interesse a valorizzare i propri beni, garantendo maggiori servizi a favore della collettività. Noi riteniamo utile mantenere l’ex “Bar Porta Gialla” essendo collocato in una posizione ottimale, è un luogo ideale per garantire un adeguato e tranquillo punto di ristoro agli utenti del parco, per questo valuteremo i progetti di riqualificazione della struttura e gestione presentati da privati. Il progetto rientra nel più ampio sviluppo del parco e dei suoi dintorni attraverso l’attività di concerti, dell’adiacente Polo nautico e anche l’avvio dei lavori per la spiaggia di Mestre. Questo è dunque il momento giusto per valorizzare ancora di più questo luogo».

L’indagine esplorativa dovrà prevedere a carico del concessionario la presentazione di un progetto di gestione, nonché un progetto di riqualificazione della struttura commerciale (costituita dal manufatto edilizio principale con spazio all'aperto, un blocco servizi igienici con corpo separato e di un’area pertinenziale verde) dove sarà esercitata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a servizio dei visitatori del Parco di San Giuliano, oltre alla presentazione di un piano economico-finanziario e di gestione.