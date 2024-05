Mestre, domenica la festa "di protesta" per i 20 anni del Parco San Giuliano

In occasione del ventennale dell’inaugurazione del Parco di San Giuliano, avvenuta l’8 maggio del 2004, l’associazione Amici del Parco di San Giuliano ha chiamato a raccolta i cittadini, le associazioni e le forze politiche per celebrare l'anniversario e allo stesso tempo opporsi al progetto voluto dall’amministrazione che vede la creazione di un terminal turistico nell’area e di un polo di interscambio logistico. Domenica 12 maggio, con ritrovo alle 10.30 nel parco, ai piedi del ponte strallato, vicino al bar, l'associazione punta a fare rete e chiedere tutti insieme di fermare quello che definisce «uno ‘scempio’ che priverà la città di uno degli ambiti più significativi di questo spazio verde, libero e gratuito, destinato allo svago, allo sport e alla cultura».

L'associazione ha già raccolto oltre 8 mila firme contro il progetto approvato dalla giunta. E nella nota con cui convoca la "festa" lamenta il fatto che gli sia stata negata l'area di punta San Giuliano a causa della presenza di “cantieri nelle aree di accesso allo spazio indicato", cantieri al momento non segnalati con la cartellonistica di legge. Una mancata autorizzazione, secondo gli organizzatori, «emblematica di come questa Amministrazione non consideri la qualità più importante del Parco di San Giuliano: essere uno spazio libero, affacciato all’acqua a disposizione dei cittadini, tutti i cittadini, non solo i privati concessionari». Ma l'associazione non demorde: «La festa ci sarà, senza punto ristoro, ma ricca di presenze solidali e con la partecipazione dell’architetto Antonio Di Mambro, progettista del parco, conclude l’Associazione Amici del Parco di San Giuliano».

Ad oggi hanno aderito all’iniziativa: Laboratorio Climatico Pandora, Rosso veneziano, Comitato Viale San Marco, Altobello in cammino, Comitato Marghera Libera e pensante, Poveglia per tutti, Partito democratico comunale, Comitato Ex Umberto I, Coordinamento No inceneritore, Tutta la Città insieme!, Progetto Comune, Rete Riprendiamoci la Città, Gruppo 25 aprile, Compagno è il mondo-Venezia metropolitana, WWF Venezia, Circolo Culturale G. Zorzetto, Movimento 5 stelle Venezia, ANPI-Sezione “Erminio Ferretto” di Mestre, Europa Verde, Venezia Verde Progressista, Italia Nostra – Sezione di Venezia, Gruppo Insieme, Comitato No Grandi Navi, Marevivo Venezia.