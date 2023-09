Inaugurato il Polo nautico di San Giuliano. Brugnaro: «Presto gli Stati Generali del traffico acqueo»

A Mestre una giornata di festa per l'inaugurazione del Polo nautico sportivo di Punta San Giuliano, dopo i lavori di riordino e ristrutturazione finanziati dal Comune. Oggi l'area si presenta rinnovata anche nelle sue strutture complementari, proponendosi come luogo di promozione dell’attività nautica ma anche di aggregazione e socialità. L’intervento, per un importo totale di 10 milioni di euro, ha visto il recupero e la valorizzazione di alcuni immobili di pregio architettonico e culturale (l’ex colonia elioterapica e l’ex dogana) e la realizzazione di cinque nuove strutture su due livelli che ospiteranno palestre per attività legate alla voga, spogliatoi e un punto di ristoro.

Il momento dell’inaugurazione, a cui hanno preso parte diverse centinaia tra soci delle associazioni sportive e cittadini, avvenuto alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato preceduto da un minuto di silenzio in memoria del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. A questo momento e ai saluti delle autorità, è seguita la firma del protocollo tra il sindaco e il presidente del Polo nautico, Giancarlo Moretto.

«Questo è un luogo che ho voluto fortemente rilanciare - ha dichiarato il sindaco -. Oggi stiamo dimostrando che, se c’è collaborazione, le cose si possono fare. Era un luogo abbandonato, c’era addirittura una discarica, e lo abbiamo fatto rinascere con un investimento di 10 milioni anche grazie alla grande collaborazione degli associati delle cinque associazioni del Polo. Come Comune - ha aggiunto - convocherò tutte le associazioni di categoria, della voga, le remiere, l’Actv, l’autorità portuale, i vari servizi che operano in acqua, oltre a tutte le istituzioni e tutte le attività che compongono la vita della città: faremo gli Stati Generali del traffico lagunare, e del moto ondoso in particolare. Sarà una grande momento di confronto per trovare soluzioni condivise nel rispetto di tutti».

«Per noi questa è una giornata epocale - ha invece dichiarato il presidente Moretto - perché abbiamo visto la grandissima trasformazione di un luogo dal grande valore sociale e culturale. D’ora in avanti ci aspettano nuove sfide, tra cui quella di fare in modo che questo luogo diventi un punto di riferimento per la cittadinanza, e per fare in modo che i cittadini ritrovino quel particolare rapporto con la laguna che avevano negli anni Sessanta».

Presenti al taglio del nastro anche numerosi assessori, consiglieri comunali, presidenti e consiglieri di Municipalità. «Siamo orgogliosi di essere qui oggi - ha detto l’assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto -. So quanta storia c’è dietro a questo luogo e quanto impegno è stato messo in campo per rendere possibile questa realizzazione. Siamo consapevoli della straordinarietà di questo luogo, e per questo ci siamo impegnati per far sì che potesse essere consegnato alla città un Polo di attrattività non solo sportiva ma anche socioculturale. È stato anche importante il grande lavoro di squadra con la soprintendenza dei beni culturali ma anche con i progettisti sia dalla parte privata che con il settore dei lavori pubblici. Sono stati realizzati - ha spiegato - cinque corpi di fabbrica che vogliono rievocare non solo le cavane ma anche l’Arsenale di Venezia».

«Possiamo dire che giustizia è fatta – ha aggiunto il consigliere alla tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto - perché abbiamo finalmente consegnato ai veneziani della terraferma un accesso dovuto, e ora potranno raggiungere quello che è un bene comune che lega la grande Venezia attraverso l’acqua. Un’opera straordinaria non solo per la fruibilità ma soprattutto per l’assetto culturale. Ci tengo inoltre a sottolineare l’importanza di dare continuità a questi ambienti e costruzioni attraverso i bambini e i giovani. Queste costruzioni sono per loro, ed è fondamentale che conoscano quello che gli appartiene». Infine l'assessore allo sport, Andrea Tomaello: «Il nuovo polo nautico rappresenta un luogo di sport, socialità e divertimento centrale per il nostro territorio ed un patrimonio importante che dovrà essere curato e mantenuto anche e soprattutto per tanti utenti giovanissimi che parteciperanno alle attività».