Incendio di sterpaglie vicino a San Giuliano

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, che hanno interessato circa 5 ettari di terreno. Incendio domato verso le 13.30

È stato domato nel giro di qualche ora un vasto incendio divampato stamattina, giovedì 9 settembre, in un'area disabitata tra parco San Giuliano e parco Campalto, a Mestre. Le fiamme si sono sviluppate in un campo aperto, nella zona del Seno della Seppa, e sono state alimentate principalmente da sterpaglie. I vigili del fuoco sono intervenuti a partire dalle dieci di mattina, mentre alle 13.30 il Comune di Venezia ha diramato l'avviso di conclusione delle operazioni. Non risultano persone coinvolte, anche se il fumo e le fiamme hanno creato una certa preoccupazione.

Nelle operazioni di spegnimento sono state impiegate varie squadre di pompieri: un’autopompa, due autobotti, due campagnole, un’autopompa lagunare e l’elicottero del reparto volo, con 23 operatori. Il rogo di sterpaglia ha interessato in circa 5 ettari di terreno. Ulteriori bonifiche sono in corso.