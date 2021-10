Scontro fra due auto a San Giuliano, traffico bloccato e disagi

Passeggeri bloccati a bordo degli autobus pubblici, tra Venezia e Mestre, e fermi in attesa a piazzale Roma: è successo oggi, domenica 17 ottobre, prima delle 18.30, quando due macchine si sono scontrate sul cavalcavia di San Giuliano. Ferita lievemente una donna. L'impatto tra i veicoli, una Lancia Y e un suv Hunday, è avvenuto lungo la carreggiata dove ha sede la rotaia del tram, poco prima della svolta a destra per Mestre. È ancora in ricostruzione la dinamica, ma sembra che la Lancia Y, con a bordo marito e moglie, cittadini pakistani residenti negli Stati Uniti, abbia invaso la corsia opposta di transito. Il suv era guidato da un veneziano che non avrebbe riportato conseguenze.

Ritardi e rallentamenti ci sono stati invece sia in entrata che in uscita da piazzale Roma. Chi era partito poco prima da Venezia è rimasto fermo ad attendere che i soccorsi e il Motorizzato della polizia municipale liberassero la carreggiata. Chi era a Venezia ha continuato ad aspettare l'arrivo dei bus, e lungo i piazzali si sono formati gruppi corposi di passeggeri diretti verso la terraferma.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'incidente che ha causato principalmente danni ai veicoli e molti disagi all'utenza, visti i tanti visitatori arrivati in laguna in questa domenica di sole. «Pullman per aeroporto ogni mezz'ora??? E i turisti del fine settimana dove ce li mettiamo??? Venezia zona turistica abbandonata a se stessa - si legge sulla pagina Facebook "Sciopero dell'abbonamento Actv - Grazie davvero. E non solo per la linea 5 ma anche per le altre, alla faccia che siamo in emergenza pandemia». «Dopo mezz'ora siamo ancora imbottigliati nel traffico - c'è scritto in un altro post - Anche la domenica le persone devono andare al lavoro».