Incidente sul cavalcavia di San Giuliano nella notte

Incidente nella notte tra sabato e domenica lungo il tratto del cavalcavia di San Giuliano che porta verso il centro storico. Una 22enne veneziana alla guida di una Toyota Aygo X è rimasta ferita seriamente dopo lo schianto con una Fiat Tipo che viaggiava poco più avanti, lungo lo stesso senso di marcia, con due persone a bordo. In questo caso ha riportato traumi anche il conducente della Fiat che non sarebbe comunque in pericolo di vita. Un tamponamento all'apparenza la causa dell'impatto fra i veicoli, ma quanto accaduto è ancora tutto in fase di ricostruzione e di verifica. Ai rilievi nella notte e ora alla dinamica dei fatti stanno lavorando gli agenti del reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia, intervenuti verso le 3. In fase di accertamento, anche con le immagini della sorveglianza video, le velocità, il percorso, l'asfalto bagnato per la pioggia e la foschia della notte e le condizioni dei conducenti attraverso gli esami tossicologico e sul tasso alcolico.

L'ambulanza del Suem ha trasferito all'ospedale la giovane grave e l'altro conducente, entrambi liberati dalle lamiere, mentre il passeggero della Tipo è uscito incolume dall'impatto. All'arrivo all'ospedale dell'Angelo dopo le prime cure dell'equipe medica la ragazza è stata ricoverata osservazione. La polizia locale, che al mattino seguente è stata impegnata con la gestione della viabilità per la Venicemarathon di domenica 22 ottobre, ha dovuto chiudere un tratto del cavalcavia e poi riaprirlo per poter compiere i rilievi e rimettere in sicurezza la circolazione, con il supporto dei vigili del fuoco. I pompieri al lavoro sul sinistro, domenica mattina stanno presenziando la tradizionale manifestazione sportiva veneziana assieme al Comune, alle forze dell'ordine, ai soccorsi e alla protezione civile.