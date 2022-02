Laghetti del parco San Giuliano. Pd: «Valore ambientale». De Martin: «Invasi d'acqua»

I laghetti di parco San Giuliano finiscono nel mirino del Partito Democratico dopo la commissione consiliaree di qualche giorno fa. Da poco tornati a ripopolarsi di avifauna, con il ritorno dell'acqua, per la capogruppo Monica Sambo e il consigliere Alessandro Baglioni (Pd), «con il tempo avevano contribuito allo sviluppo naturalistico dell'area. Infatti, queste amatissime zone umide e artificiali nel corso degli anni si sono rinaturalizzate e rappresentavano un valore ambientale e paesaggistico di notevole importanza, perché ospitavano ricca biodiversità. Durante l'estate c'è stato un prosciugamento senza alcun intervento da parte dell'amministrazione per evitare il fenomeno».

Mentre per il Pd bisogna provvedere, il Comune la pensa diversamente. «Queste aree, definite impropriamente laghetti, sono vasche di laminazione e hanno la funzione di invasi di raccolta delle acque meteoriche. Perché rivendicare qualcosa che non c'era?», sostiene l'assessore all'Ambiente Massimiliano De Martin. «L'assessore non ha compreso la portata e l'importanza delle aree naturalizzate che per gli animali sono state per anni il laghetto, con una valenza naturalistica fondamentale soprattutto perché le strutture naturali stanno venendo meno per tutta una serie di motivi: dalla deforestazione, ai cambiamenti climatici al consumo e alla cementificazione del suolo. Per questo che nei casi in cui siano presenti ambienti naturalizzati (che vengono fatti propri dalla natura e che sono stati colonizzati dalle specie) l'amministrazione ha il dovere di salvaguardare questi luoghi e aiutare la natura. Il Comune si deve fare carico di tutelare e aiutare questo straordinario parco e le delicate zone di biodiversità tra le quali rientrano anche i laghetti. Proprio nei giorni in cui la tutela dell’ambiente entra nella Costituzione, per il Comune di Venezia non è cambiato nulla». «Non è dimostrato che siano laghetti, dispiace constatare la volontà di non comprendere - replica De Martin - Se risultano danni all'avifauna, che si sposta in base alle condizioni stagionali e climatiche, siano dimostrati. Di certo le stagioni calde e siccitose non aiutano, e quella del 2021 risulta la quarta estate più secca dal 1950. Ma non c'è e non c'era un impianto di adduzione idrica che mantenga il livello dell'acqua in queste zone».