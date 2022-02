I lavori al polo nautico procedono, ma il fondale è sempre più basso

I lavori del polo nautico di San Giuliano procedono a buon ritmo ma le società tornano a far presente il problema delle acque antistanti, con il fondale sempre più ridotto e le conseguenti difficoltà di navigazione. In pratica, se le cose non cambiano, le società sportive locali si troveranno con una sede nuova di zecca ma con possibilità molto ridotte di portare le barche in acqua.

A riepilogare la situazione è Paolo Cuman, della consulta della laguna media: «È attesa a breve - spiega - la consegna del nuovo piazzale barche, illuminato e protetto, mentre sono già visibili le fondamenta dei futuri capannoni ed è in via di ultimazione il restauro dell'edificio ex Dogana, con tetto e intonacature rifatte. In acqua, però, non si fa nulla: il 23 febbraio c'erano 35 centimetri di acqua sotto le banchine e con questo livello possono scendere solo poche barche a fondo piatto. Un tempo non era così: anche in condizioni di bassa marea c'era un fondale di almeno un metro».

Il problema è già stato evidenziato più volte, ma finora sul fronte della manutenzione della laguna è stato fatto troppo poco. Le ruspe di Rfi hanno liberato dalle ostruzioni appena una ventina di archi del ponte della Libertà, tutti all'estremità est, verso Venezia; mentre i lavori di scavo dei canali ancora non sono partiti. «C'è urgenza di questi interventi - dice Cuman - perché, senza corrente d'acqua e senza escavare, i fanghi continuano ad accumularsi. Stiamo perdendo almeno 4 centimetri di fondale all'anno».

Qualcosa potrebbe muoversi entro il 2022 con l'interessamento del provveditorato alle opere pubbliche che, a quanto sembra, sarebbe deciso a intervenire nei prossimi mesi per ripristinare i canali di navigazione nella zona di San Giuliano. Nel frattempo, forse già tra un paio di mesi, le associazioni avranno la loro sede: i nuovi capannoni ospiteranno i ricoveri per le barche ma anche palestra, spogliatoi, bar-ristorante e sala riunioni.