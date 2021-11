Parco di San Giuliano, un albero per il 60. di Amnesty International. L'opposizione pensa ai laghetti

È tutto pronto per i festeggiamenti del sessantesimo anno di Fondazione di Amnesty International: giovedì ci sarà la donazione di un albero e di una targa al parco di San Giuliano con cui la fondazione aderisce all’iniziativa nazionale “Facciamo crescere i diritti”. La messa a dimora dell’albero si svolgerà domani alle ore 10 nella zona della Porta blu del parco alla presenza dell’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin. Proseguono intanto le richieste che riguardano i laghetti. Venezia Verde Progressista della Municipalità di Mestre Carpenedo torna alla carica chiedendo che il parco venga allargato.

«Sia a nord, in direzione di Campalto e lungo la gronda lagunare, che a sud, nelle aree oltre il ponte della Libertà (che vanno, quindi, bonificate, dal Comune le aree pubbliche, e dai privati le aree private) - scrivono i consiglieri Antonio Marra e Luciano Zennaro - La paradossale vicenda dei laghetti del parco di San Giuliano e del loro incredibile prosciugamento impongono di ricordare, innanzitutto, l’insostituibile funzione che questo “polmone verde” assolve per Venezia e per Mestre: simbolo del collegamento tra terra ed acqua nel contesto della laguna, valore risarcitorio per quanto Venezia e ancor di più Mestre hanno dovuto subire per l’industrializzazione del XX secolo; grande spazio (attualmente 74 ettari, uno dei più grandi parchi urbani italiani) per una quantità di strutture e attività legate allo sport, alla nautica, al divertimento. Questo è il Parco di San Giuliano, progettato da Antonio di Mambro, che ora rischia di perdere alcuni di questi spazi, tra i più pregiati, in favore di attività di scambio terra-acqua per il trasporto di persone verso il centro storico veneziano». La Municipalità lancia la manifestazione di sabato: «Stiamo scaldando i motori».