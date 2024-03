Parco San Giuliano, petizione contro la riqualificazione: «No al cemento»

L’associazione Amici del Parco, che dal 2007 si batte perché l’area verde sia completata secondo le indicazioni del vecchio piano guida Di Mambro approvato all’unanimità dal consiglio comunale di Venezia nel lontano 1996, lancia una petizione per bloccare i progetti della giunta Brugnaro. Dal 9 marzo residenti e non potranno firmare online o in un gazebo allestito nelle immediate vicinanze dell’ingresso del parco.

«Un atto simbolico, ma che contiamo possa dar forza al nostro impegno per la salvaguardia del "polmone verde di Mestre" e alle azioni che intendiamo intraprendere nelle prossime settimane», dicono gli organizzatori. Il progetto comunale, intervenuto dopo 25 anni di stallo, prevede, tra le altre cose, la demolizione degli attuali insediamenti lungo la sponda del canale; la realizzazione di nuova viabilità, inclusi parcheggi, verde e reti tecnologiche; la realizzazione di un nuovo acquedotto; la realizzazione di 15 nuovi fabbricati in area comunale; la ricollocazione dei pontili e della biglietteria per il trasporto persone; la sistemazione dell’attività di cantiere nautico esistente; la creazione di due parcheggi sulla proprietà Ater, che, secondo l'amministrazione comunale, dovrebbero favorire i flussi da e verso Venezia sulla tratta San Giuliano-Fondamente Nove. Per i promotori della raccolta firme, si tratterebbe di «trasformare una delle aree-simbolo della rinascita della terraferma in una zona produttiva e logistica, a favore di privati, cui si sommeranno un terminal di trasporto pubblico-privato e più di 45mila metri quadrati di parcheggi per i turisti. Tutto questo in un’area tutelata, di interesse naturalistico e paesaggistico, inserita nel sito patrimonio dell’umanità Unesco».

All’orizzonte, oltre a un convegno organizzato al Centro culturale Candiani, c’è il ricorso al Tar che l’associazione sta già predisponendo per scongiurare che si verifichi quanto previsto dall’Accordo di programma approvato dal Consiglio Comunale di Venezia il 15 febbraio scorso. Il gazebo per la raccolta delle firme, aperta a tutti (non solo ai residenti), sarà allestito dove un tempo sorgeva l’info-point, presso l'ingresso del parco, anche per fornire informazioni sui motivi dell’iniziativa e sul rischio che l’unica area verde che si affaccia sulla laguna venga ulteriormente mortificata dal cemento. Si potrà firmare ogni sabato, a partire da domani.