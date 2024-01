Mestre, il Comune riqualifica via San Giuliano

Un vasto programma di riqualificazione interesserà, a Mestre, la zona tra via San Giuliano ed il canale omonimo, dove attualmente si trovano le vecchie sedi di varie imprese. L'intervento, atteso da anni, rientra in un piano più complessivo che riguarda tutta l'area verde di San Giuliano, il più grande parco della città e uno dei più grandi d'Europa.

Il progetto, approvato dalla giunta comunale, prevede una serie di passaggi: la demolizione degli attuali insediamenti lungo la sponda del canale; la realizzazione (da parte del consorzio degli operatori) della nuova viabilità, inclusi parcheggi, verde e reti tecnologiche; la realizzazione, da parte di Veritas, di un nuovo acquedotto; la realizzazione di 15 nuovi fabbricati in area comunale; la ricollocazione dei pontili e della biglietteria per il trasporto persone; la sistemazione dell’attività di cantiere nautico esistente; la creazione di due parcheggi sulla proprietà Ater, azione che, secondo l'amministrazione comunale, servirà a favorire i flussi da e verso Venezia sulla tratta San Giuliano-Fondamente Nove.

«Lo scopo del progetto - commenta l’assessore all'urbanistica Massimiliano De Martin - è la riqualificazione e la riorganizzazione delle attività esistenti sul canale di San Giuliano, migliorando in maniera considerevole le condizioni in cui le ditte oggi sono costrette ad operare, dal punto di vista sia della funzionalità che della sicurezza. Lo spazio, infatti, è limitato, compreso tra la riva e la via San Giuliano, e soprattutto nelle ore mattutine viene utilizzata parte della carreggiata con camion, muletti e materiale per le operazioni di carico e scarico. Con questo intervento si separeranno le strade di accesso alla Punta di San Giuliano tra imprese e cittadini». È dunque prevista la ricollocazione delle imprese e delle attività esistenti, a condizioni completamente diverse da quelle attuali: saranno demolite le strutture ubicate in area demaniale e le attività produttive potranno avere nuovi luoghi di lavoro consoni agli standard moderni.

L'accordo coinvolge vari enti: Ater, Città metropolitana, Agenzia del demanio, Provveditorato alle opere pubbliche (che si occupa delle rive), Veritas. «Finalmente si gira pagina e si procede sulla storia infinita della riqualificazione di questi capannoni - commenta il senatore veneziano FdI Raffaele Speranzon -. La situazione è evidente e sotto gli occhi di tutti da decenni: dopo quanto fatto ed investito per riqualificare l’intera area, quella zona di fatto è un pugno sull’occhio e non può restare nelle condizioni attuali».

L’intero parco di San Giuliano, come detto, è interessato da un progetto generale di riqualificazione. Sono già stati completati il polo nautico, con la realizzazione di nuove tese per le remiere, la sistemazione della banchina, le aree sportive, la viabilità e le infrastrutture per grandi eventi e il ricovero degli animali.