Parco San Giuliano, ok dalla giunta all'ampliamento "6 ettari" e alla spiaggia

Ok dalla giunta, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro e dell’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, al progetto di ampliamento dell’area “6 ettari” nel Parco di San Giuliano e al completamento della Piazza della Laguna. «A San Giuliano sono stati fatti importanti investimenti in questi ultimi anni - commenta il sindaco - L’obiettivo è di continuare a sviluppare questo grande cuore verde della città. Pensiamo, ad esempio, alla completa riqualificazione del Polo Nautico, al nuovo percorso ciclopedonale che da via Torino giungerà fino in Punta, all'infrastrutturazione per i grandi eventi, al recupero delle aree sportive, a nuovi parcheggi per renderlo ancora più accessibile». L'annuncio arriva a poche settimane da quando una manifestazione a tutela del Parco San Giuliano, e contro i progetti di riqualificazione annunciati dall'amministrazione, aveva raccolto centinaia di persone e migliaia di firme.

La spiaggia di Mestre

Dal Comune spiegano che verrà realizzato uno spazio che, ricoperto da specie vegetali scelte, assumerà i connotati dell’habitat e del paesaggio "di bordo" della laguna veneziana con la creazione di una spiaggia urbana. Un progetto che persegue la rigenerazione volta a ridurre fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale con progetti per migliorare la qualità del decoro e del tessuto sociale e ambientale. «L’obiettivo - osserva l'assessore - è di offrire alla comunità una nuova area verde dotata di impianto di illuminazione, reti di drenaggio, arredo urbano e piantumazione di specie vegetali adatte all’accrescimento del comfort e della biodiversità, con attenzione alla compatibilità ecologica e alla sostenibilità ambientale. L’investimento è di 1.700.000 euro (foto sotto: San Giuliano).

Nella stessa seduta la giunta ha anche dato il via libera al progetto di ampliamento del Parco di San Giuliano. Si tratta del completamento della riqualificazione dell’ambito a nord-est dell’area dei 6 ettari definita piazza della Laguna all’interno del parco. Le opere previste riguardano la realizzazione della piazza e del teatro Verde; la realizzazione delle vasche vegetate ad arbusti ed erbacee, la messa a dimora di nuove alberature nei terrapieni, l’impianto di illuminazione e di irrigazione e impianti per future aree servizi. L’investimento è di 600 mila euro.

Martini: «Saccheggio del parco e della gronda»

L'annuncio della giunta viene letto in maniera critica da Giovanni Andrea Martini, consigliere d'opposizione di "Tutta la città insieme!": «I cittadini non possono più essere presi in giro con le parole. Si parla di "ampliamento di Parco San Giuliano" quando al contrario si cementifica e si riduce in varie parti - ha commentato - Si creano espressioni come "Piazza della laguna" funzionali a comunicazioni meditiche ingannevoli. Qui non si tratta solo di greenwashing, questa è la volontà di raccontare un rispetto per l’ambiente che assolutamente non c’è. Fumo di parole per nascondere i saccheggi che si stanno operando nel parco e sulla gronda lagunare».