Lo spettacolo del Summer festival fa il pienone al parco San Giuliano

Il grande evento dell'estate 2024 a Mestre, il Summer festival di Radio 105, ha portato musica e spettacolo al parco di San Giuliano. Il calore della folla - 22mila persone, perlopiù giovanissimi - ha accolto gli artisti che si sono susseguiti sul maxi palco il 21 giugno, dal pomeriggio a tarda sera, in una scaletta serrata di una trentina di esibizioni: in maggioranza musicisti amati dalla Gen Z (Rocco Hunt, Mr. Rain, Gaia, Anna Pepe, Bresh, Elettra Lamborghini) ma anche artisti con una lunga carriera alle spalle (Articolo 31, Paola e Chiara) e altri che hanno un seguito piuttosto trasversale, come Ghali ed Emma. A presentare l'evento c'erano i conduttori Mariasole Pollio e Daniele Battaglia, impegnati a far rispettare i ritmi incalzanti delle performance: giusto qualche minuto ciascuna, il tempo di due o tre brani.

«È stata una serata di grandi emozioni per i cittadini di tutta la nostra Città metropolitana e di chi ha voluto trascorrere alcune ore ballando e cantando - ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro -. 105 Summer Festival è stato voluto e inserito in un'offerta estiva di concerti a Venezia e Mestre e che dà il segno di quello che la nostra città vuole continuare ad essere, sempre di più: una location di riferimento per le giovani generazioni». Un format che si ripete nelle quattro città d'Italia dove il tour di 105 fa tappa quest'estate: prima Baia Domizia, poi Mestre e successivamente Genova e Massa. Al parco San Giuliano i ventimila biglietti gratuiti messi a disposizione sono andati esauriti in poco tempo, indice dell'apprezzamento per questa formula che propone una selezione dalla scena musicale italiana del momento. Lo spettacolo è snello e con poca musica "suonata", visto che la maggior parte degli artisti ha cantato sulle basi (con qualche eccezione, come il duo Colapesce Dimartino e la band Ramona Flowers).

La corposa macchina organizzativa messa in moto per l'occasione, con la regia del Comune di Venezia e della società Vela, ha garantito che tutto andasse per il meglio, anche grazie all'esperienza maturata nei precedenti grandi eventi a San Giuliano. Consistente la presenza di forze dell'ordine, inclusi i finanzieri con cani antidroga, così come quella dei presidi di soccorso del 118: gli operatori hanno dato assistenza a qualche persona che nel corso della giornata, a causa del caldo e della folla, ha accusato lievi malori. E poi decine di steward schierati per i controlli e nei parcheggi, chioschi per cibo e bevande, e uno spettacolo audio-luci sul palco impeccabile.