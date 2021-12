Scappa alla vista degli agenti, fermato con hashish

La radiomobile della polizia locale si era fermata alle strisce pedonali lungo via Cappuccina, a Mestre, per far attraversare un giovane in sella alla sua bicicletta: lui, alla vista della pattuglia, ha lasciato la bici in strada ed è fuggito a piedi.

Il fatto risale a ieri mattina, 7 dicembre. Gli agenti a quel punto si sono messi all'inseguimento, riuscendo a raggiungerlo un centinaio di metri più in là. Quindi lo hanno portato al Comando per gli accertamenti del caso, trovandogli addosso 8 involucri di hashish. Il giovane, che aveva precedenti per spaccio ed era senza documenti, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti e per violazione delle norme sull'immigrazione.