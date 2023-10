Giro di compravendite di prodotti rubati su commissione, scoperti e denunciati i responsabili

Furti e ricettazione di alimenti e prodotti trafugati nel negozi del centro di Mestre e poi rivenduti: un giro su cui i poliziotti della squadra investigativa del Commissariato di Mestre hanno fatto accertamenti continui, specie tra via Tasso e Corso del Popolo da dove la maggior parte delle segnalazioni arrivava, facendo scattare i primi provvedimenti. Gli agenti hanno denunciato in stato di libertà autori di furti e anche compratori, a quanto sembra consapevoli del giro illegale esistente, tanto da arrivare a commissionare la merce da portare via in modo da ricomprarla poi a prezzi stracciati dai malviventi.

I residenti si erano accorti dei traffici diversi mesi fa, specie al parco di via Tasso sul quale poi il Comune ha deciso di intervenire con l'installazione di quattro telecamere collegate con la Smart control room della polizia locale del Tronchetto. Diverse le denunce e i sequestri delle forze dell'ordine proprio in quest'area, dove gli agenti hanno recuperato scatole di tonno, burro, formaggio e altri generi particolarmente costosi, che sono risultati rubati nei supermercati della zona e poi rimessi in vendita, talvolta da consumatori di sostanze per poter racimolare soldi.

Gli agenti del Commissariato di Mestre, nel corso di servizi di controllo del territorio e contrasto a fenomeni di criminalità diffusa, sono stati testimoni di ripetute cessione di generi alimentari e cosmetici tra vari gruppi di persone, anche quando il parco è stato chiuso durante l'installazione delle telecamere e le compravendite avvenivano in Corso del Popolo. Dalle indagini su venditori e acquirenti coinvolti in questo traffico i poliziotti hanno raccolto vari elementi per ipotizzare l’esistenza dell'accordo per la ricettazione di generi alimentari e prodotti sottratti da punti vendita a un conveniente prezzo pre-concordato sulla base di una dettagliata lista di beni commissionata. Per questo la squadra investigativa del Commissariato Mestre ha fatto scattare alcune denunce, anche in virtù delle svariate segnalazioni dei commercianti e dei commessi degli esercizi fortemente danneggiati.