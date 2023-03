La ex scuola di Trivignano diventa un centro per servizi alla persona con farmacia comunale

La giunta veneziana approva un progetto per il recupero della ex scuola elementare di Trivignano, dismessa nel 2013. L'immobile sarà demolito e ricostruito per ospitare un centro con farmacia e vari tipi di servizi sociali. Per l'intervento saranno spesi 2,15 milioni di euro, dei quali 1,8 finanziati tramite il Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Entro il 30 luglio 2023 dovranno essere affidati i lavori, il cui termine è previsto entro il 31 marzo 2026.

Il nuovo progetto riprende in parte quello già proposto tre anni fa, che prevedeva la realizzazione nella ex scuola un polo sanitario. «La progettazione - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - è partita da uno studio sullo stato di fatto del vecchio manufatto, con una serie di rilievi ed analisi finalizzati a valutare la soluzione più adatta». È stato deciso, appunto, di procedere con la demolizione dell’immobile esistente e la realizzazione di un edificio ex novo, che si svilupperà in un unico piano per una superficie di circa 547 metri quadri su un’area complessiva di circa 2.130, compresa tra via Castellana, via Cà Lin e via Lippi.

«Il nuovo immobile - continua l’assessore - sarà destinato ad un centro polifunzionale di assistenza alla persona, nel quale potranno essere ospitati vari soggetti concessionari che usufruiranno di spazi comuni e di spazi indipendenti. Troveranno collocazione la farmacia comunale e locali comunali da adibire a funzioni per la collettività che l’amministrazione si riserva di individuare».