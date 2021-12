Sessantenne trovato morto in strada

È stato trovato a terra, non dava segni di vita. Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte di Stefano Busato, 60enne di Favaro.

L'uomo è stato trovato morto giovedì sera a Mestre lungo via Altinia, nel tratto vicino a Dese. Al momento le cause del decesso non sono note. Il sessantenne stava viaggiando sulla sua bici elettrica, non risultano incidenti stradali e quindi l'ipotesi più probabile è che possa aver accusato un malore e non sia riuscito a lanciare l'allarme. Si tratta, come detto, solo di una prima ricostruzione: l'origine del decesso sarà stabilita con certezza dal medico incaricato degli accertamenti, mentre ulteriori indagini sono in corso da parte del reparto motorizzato della polizia locale, le cui pattuglie sono intervenute a seguito della chiamata al 118.

In queste ore gli agenti stanno ascoltando le ultime persone che hanno visto Busato, dei conoscenti che lo avrebbero incontrato poco prima in un bar nelle vicinanze. Elementi utili potrebbero emergere anche dalla testimonianza della persona che ha lanciato l'allarme vedendolo esanime per strada.