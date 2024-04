Oltre 60 chili di alimenti senza informazioni sugli allergeni, multa di 16mila euro

Un totale di 63 chili e 21 grammi di alimenti, tra preparati per cottura cibi e bevande prevalentemente etnici, privi delle specifiche informazioni sugli allergeni, e quindi potenzialmente dannosi. È quanto ha sequestrato la guardia di finanza in un'attività commerciale di via Piave a Mestre durante un'ispezione, che è costata al titolare una multa di 16mila euro.

Lavoro nero, contraffazione e b&b

Il blitz si è inserito in una serie di attività di controllo messe in atto negli ultimi giorni dalle fiamme gialle, che si sono concentrate sul centro storico di Venezia e a Mestre. Sono stati sequestrati anche 17.350 articoli di bigiotteria, souvenir, prodotti per la persona e accessori vari d’abbigliamento, privi delle indicazioni previste dalla legge a tutela dei consumatori, trovati all’interno di 14 negozi ed esercizi commerciali (nove in centro storico e cinque in terraferma, nell’area di via Piave). Sono stati individuati anche tre lavoratori completamente in nero (due a Mestre e uno a Venezia) ed è stato contestato il mancato rilascio dello scontrino a 15 esercenti (nove sempre in zona Rione Piave e sei in centro storico). In un esercizio commerciale, a Mestre, che espleta anche attività di money transfer, i finanzieri hanno sequestrato decine di articoli contraffatti di noti marchi dell’elettronica, dell’occhialeria, anelli e bracciali e hanno rinvenuto diversi documenti di identità oggetto di pregresse denunce di smarrimento. Non sono mancati, infine, i controlli sulle attività ricettive extralberghiere che hanno portato a individuare un soggetto extracomunitario che gestisce ben tre strutture con redditi dichiarati, nell’ultimo periodo, davvero irrisori e per i quali sono stati avviati specifici approfondimenti.

