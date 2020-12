Maxi sequestro di meduse in salamoia e sotto forma di snack in un negozio

Meduse in salamoia e sotto forma di snack, salsa wasabi, farina di calamari, snack di piovra e d’anatra e salsa di ostriche. E' quanto hanno sequestrato i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano e il personale del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 3 nel corso di un controllo in un esercizio commerciale di Mestre.

La merce era in vendita nonostante non fosse tracciabile. Non c'era alcuna etichetta nè documentazione che ne attestasse la provenienza. Al titolare del negozio, di origine straniera, è stata comminata una multa di oltre 5mila euro. Già un mese fa, sempre a Mestre, le fiamme gialle avevano eseguito un altro sequestro di prodotti simili, in particolare meduse.