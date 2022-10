Settimana della Protezione civile: la sicurezza al centro in piazza Ferretto

Sono ben tredici le realtà, operanti nel campo della sicurezza, dell’assistenza sanitaria e dell’ordine pubblico, presenti oggi, con i loro stand, in piazza Ferretto, per la manifestazione che ha dato ufficialmente il via alla “Settimana della Protezione civile”, in programma fino al 15 ottobre.

Un momento di incontro con i cittadini di informazione sulle molteplici attività svolte a favore della comunità, in cui sono stati presentati mezzi, attrezzature e tecniche di soccorso utilizzate dalle diverse componenti del “Sistema di Protezione Civile”, a cui hanno voluto partecipare il Suem, la Croce Rossa, la Croce Verde, i carabinieri, la guardia di finanza, l’Ari (Associazione Radioamatori italiani), l’unità cinofila di soccorso “San Marco”, l’Esercito, la polizia, la guardia costiera, i vigili del fuoco e, per il Comune di Venezia (che ha organizzato l’evento in collaborazione con la prefettura) la polizia locale, oltre al gruppo di Protezione civile.

«È senza dubbio – ha sottolineato il vicesindaco Tomaello – un’iniziativa importante, perché mette in diretta relazione i cittadini con questi gruppi che operano per la nostra sicurezza, e fa loro conoscere anche aspetti meno noti della loro attività». Il gruppo comunale di Protezione civile ha posto ad esempio l’obiettivo sull’attività svolta nell’ambito della tutela dei beni culturali, presentando documenti e immagini su alcune importanti operazioni di salvaguardia di opere d’arte compiuti. Lo stand della polizia locale è stato invece dedicato a diversi aspetti dell’attività del corpo: dall’educazione stradale svolta nelle scuole, all’opera di prevenzione sulle strade contro la guida in stato di ebbrezza alcolica o da sostanze stupefacenti, agli opuscoli di informazione su come ci si deve comportare in caso di incidenti o sulle sanzioni a cui si può andare incontro per la mancata osservanza del codice stradale. Molto gettonato il simulatore di guida di un’imbarcazione sul Canal Grande.