Sgombero nel sottopasso di via da Verrazzano, controlli negli edifici abbandonati

Nei giorni scorsi le pattuglie della polizia locale sono entrate nel sottopasso Santa Maria dei Battuti, in via Giovanni da Verrazzano a Mestre. La recinzione era stata divelta e gli spazi sotterranei adibiti a bivacco. Assieme agli agenti c'erano gli operatori di Veritas, che hanno provveduto alla rimozione dei giacigli e del materiale trovato. La recinzione è stata ripristinata.

Un altro sgombero è stato effettuato all'ex ambulatorio di via Torino 153, a Mestre, area di proprietà comunale destinata a studentato. Qui gli agenti hanno trovato due persone, una di nazionalità italiana e l'altra colombiana, che si erano costruite un giaciglio in una delle stanze dell'edificio. Anche in questo caso Veritas ha rimosso i bivacchi e chiuso gli accessi.

Su segnalazione dei residenti si è svolti alcuni sopralluoghi in altri punti della città: nel fabbricato abbandonato in via Forte Marghera 241, di proprietà dell'Agenzia del demanio; nell'ex Unicredit, sempre in via Forte Marghera 101; all'ex asilo Sacro Cuore in piazza Sant'Antonio a Marghera, proprietà dell'Ulss 3 (dove sono iniziati i lavori di riqualificazione) e nell'ex Palaplip di via San Donà. Altro controllo è stato effettuato nell'area verde sul retro del cinema teatro Aurora di Marghera, dove si sarebbero introdotti alcuni consumatori di droga: qui, nei prossimi giorni, la Parrocchia di Sant'Antonio provvederà a ripristinare la recinzione divelta e a rimuovere i rifiuti.

«Proseguono in modo costante e sistematico gli interventi del programma Oculus, condotti dai nostri agenti del Servizio sicurezza urbana, con l'obiettivo di contrastare il degrado e promuovere la legalità - spiega l’assessore alla sicurezza del Comune di Venezia, Elisabetta Pesce -. Questi interventi mirati sono volti a rendere la nostra città un luogo più sicuro per tutti. In aggiunta alle attività svolte nelle zone di Mestre, particolare attenzione è riservata alle zone di Marghera, segnalate dai cittadini, ai quali va il mio sincero ringraziamento per l'alto senso civico dimostrato».