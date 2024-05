Oculus, sette nuovi sgomberi tra Mestre e Marghera

Sette interventi di sgombero tra Mestre e Marghera solo nel mese di maggio. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i blitz nell'ambito del programma Oculus.

Due di queste operazioni sono avvenute in abitazioni di proprietà dell'Ater, in via del Bosco e in via Altobello. Nel corso di sopralluoghi in diversi appartamenti, gli agenti hanno sorpreso due uomini non autorizzati, uno di nazionalità tunisina e l'altro libica, che occupavano abusivamente le case. Sono stati effettuati, poi, tre interventi su aree verdi oggetto di intrusioni da parte di persone non autorizzate, situate in via Fratelli Bandiera e via Corridoni, nonché in via Spalti, dove le rispettive proprietà hanno ripristinato le recinzioni danneggiate, estirpato l'erba incolta e rimosso i rifiuti. Un'altra operazione è stata effettuata a Villa Ceresa in via Mazzini, dove, a seguito di un atto vandalico, sono stati chiusi gli accessi divelti. L'ultimo intervento si è svolto in via dell'Elettricità, presso dei capannoni in stato di abbandono, dove insieme alla proprietà si è provveduto a bonificare tutti gli edifici e a chiudere gli accessi che risultavano divelti.

