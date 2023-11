Tornano a occupare l'immobile in via Dante, palazzo sgomberato e messo in sicurezza

Nell'ambito del programma di rigenerazione urbana "Oculus", sono iniziate le operazioni di sgombero, sanificazione e messa in sicurezza dell'immobile sito in via Dante 117. Le operazioni sono proseguite giovedì mattina con la collaborazione attiva della proprietà, che ha sostenuto i costi, e di Veritas. Durante l'intervento gli operatori del Servizio di Sicurezza urbana hanno riscontrato la presenza di due stranieri, già noti all'ufficio, poi accompagnati al Comando generale di polizia locale per i rilievi e gli accertamenti riguardo alla posizione sul territorio.

Uomini e mezzi di Veritas hanno proceduto alla rimozione di tutti i rifiuti presenti all'interno del giardino e alla sistemazione di una parte di recinzione divelta, con l'applicazione di una rete metallica antintrusione nel luogo utilizzato dai senza dimora. Dall'inizio dell'anno sono stati effettuati diversi sopralluoghi e passaggi giornalieri di controllo, sette interventi di bonifica e di messa in sicurezza dell'area. Sempre nell'ambito dei controlli di polizia nel rione Piave e all'area "Rizzardi", sono stati sequestrate tre bici condotte da altrettanti spacciatori di origine straniera in via Rizzardi, via Dante e via Cappuccina, in base all'ordinanza sindacale che prevede il sequestro dei mezzi della mobilità sostenibile utilizzati da persone irregolari che li utilizzano per spaccio, azioni illegali, crimini e per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine e della polizia locale.

Undici interventi sono stati fatti negli ultimi dieci giorni nel condominio "Bandiera", tra via Cappuccina e via Rampa Cavalcavia, durante i quali sono stati identificati, segnalati, multati e allontanati quattro assuntori sorpresi a bivaccare o consumare sostanze nei gradini esterni d'accesso al condominio. Richiesto e ottenuto anche l'intervento di Veritas per la rimozione di un bivacco. Al Comando di polizia locale, lo scorso 20 ottobre, è stato ricevuto un rappresentante dei condomini le cui segnalazioni hanno dato luogo a decine di interventi in loco.

«Desidero esprimere la mia gratitudine per l'incessante impegno della nostra polizia locale, che giorno e notte vigila sul nostro territorio - commenta l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce - L'azione dei nostri operatori, che ha portato a risultati tangibili, testimonia il costante impegno dell'Amministrazione per migliorare la sicurezza nella nostra città. Un ringraziamento anche agli operatori di Veritas per l'importante lavoro di pulizia che effettuano quotidianamente anche in collaborazione con la polizia locale e le altre forze dell’ordine».

Al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di giovedì, a seguito della previsione dell’incremento del contingente di militari dell’operazione “Stazioni Sicure”, il prefetto Michele Di Bari ha ringraziato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Nel corso della riunione, è stata definita la modalità operativa dell’attività di controllo, prevedendo che i servizi saranno svolti da una pattuglia di militari e da una della polizia ferroviaria assieme con copertura delle 24 ore. Così il dispositivo di sicurezza di prevenzione e di controllo del territorio viene significativamente intensificato.