La polizia locale sgombera uno stabile occupato abusivamente

Nuova operazione nell'ambito del “Programma Oculus” che ha l'obiettivo di combattere ed eliminare situazioni di degrado presenti nella terraferma veneziana. Questa volta gli agenti della polizia locale sono intervenuti, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, in uno stabile abbandonato di via Miranese, nei pressi della rotatoria con via Trieste, che era stato occupato abusivamente da persone senza fissa dimora.

Indicibili le condizioni igieniche dei locali, in cui erano presenti giacigli per cinque persone, batterie per auto, carrelli da supermercato, materiali da bivacco fornelli a gas, generi alimentari e vestiario marcescente in enormi quantità. In una delle stanze abusivamente occupate è stato sorpreso un cittadino romeno senza fissa dimora, che è stato denunciato per invasione di edificio. Sono state, poi, effettuate la bonifica dei locali e la messa in sicurezza anti-intrusione dello stabile stesso, alla presenza anche dei rappresentanti della proprietà.