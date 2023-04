Nuovo intervento all'ex Telecom: quattro persone sgomberate, una espulsa

Nuova operazione della polizia locale nello stabile ex Telecom affacciato su via Carducci, in centro a Mestre. Gli agenti del Servizio sicurezza urbana hanno ispezionato i locali interni e trovato quattro persone che lo occupavano abusivamente. L'edificio, abbandonato da anni, è diventato nel tempo un luogo frequentato da persone senza fissa dimora, che ne hanno fatto un luogo di riparo. I residenti lo hanno segnalato ripetutamente e già in passato gli agenti hanno sgomberato lo stabile. La proprietà aveva anche provveduto, alcune settimane fa, a murare le porte di ingresso. Alcune persone, però, sono comunque riuscite a entrare arrampicandosi alle grate o entrando dalle finestre al primo piano.

Questa mattina, 13 aprile, è stato effettuato un nuovo intervento con l'ausilio della proprietà. Nel corso del blitz, verso le ore 8, gli agenti hanno identificato quattro occupanti, tutti di etnia africana, che si erano insediati con materiale di fortuna. Uno di loro è risultato clandestino sul territorio italiano e quindi sottoposto a decreto di espulsione del prefetto: una radiomobile della polizia locale lo ha accompagnato al Cpr (centro per il rimpatrio) di Milano per il successivo rientro in Tunisia.

Solo nel 2023, nell'ambito delle operazioni interforze di controllo del territorio, sono già stati trasferiti nei centri per il rimpatrio 38 soggetti, in larga parte di nazionalità tunisina e dimoranti tra Mestre, Marghera e, in misura minore, a Venezia. È il risultato di una maggiore pressione da parte delle forze dell'ordine nelle zone più complicate della città, in particolare del quartiere Piave, dove anche i residenti hanno notato un miglioramento complessivo della situazione. Nei giorni scorsi il prefetto Michele Di Bari aveva convocato un Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico proprio con l'intento di rafforzare questo tipo di controlli. In tema di contrasto allo spaccio si osservano anche gli effetti dell'ordinanza del sindaco che vieta ai pusher di usufruire di monopattini elettrici e biciclette: la polizia locale finora ne ha sequestrati quindici.