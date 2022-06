Nuovo sgombero all'ex palazzo Tim

Nel rendering del progetto di rigenerazione dell'ex palazzo Tim in via Carducci a Mestre lo stabile sarebbe diventato un complesso di prestigio con alberghi di lusso. Era novembre del 2019. La delibera per la variaazione urbanistica era passata. Ma da allora molte cose sono cambiate, e l'opera di riqualificazione che doveva cambiare il volto a quella parte di città non è continuata.

Così quel vuoto, meta per senza fissa dimora o sbandati che si avvicendano, ogni tanto per lo stato di degrado in cui versa deve essere sgomberato. È stato così anche giovedì mattina. La polizia locale dopo le segnalazioni è intervenuta e ha liberato verso le 10. C'erano persone all'interno che sono state fatte uscire. Diversi giacigli, rifiuti, stracci in ogni stanza della grande struttura. Veritas è arrivata per raccogliere, ripulire e portare tutto in discarica. Nei prossimi giorni la struttura verrà recintata dopo il blocco dei punti d'accesso ora scardinati. L'ultimo sgombero risale a qualche mese fa.