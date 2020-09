Si chiamano Shefound i vincitori dell’Hybrid Music contest

Si chiamano Shefound sono i vincitori dell’Hybrid Music contest che si è svolto sabato al teatro del Parco alla Bissuola a Mestre: la band vicentina si è aggiudicata il primo posto dopo tre giorni di esibizioni. Sul podio Aza, cantante arrivata seconda, il terzo posto è andato al cantautore veneziano Vin Martin. Quarti classificati la rock band veneziana dei Cedes Crush, quinto posto al cantautore veneziano Nularse. Gli Shefound si sono aggiudicati il primo premio e quindi 1500 euro e la realizzazione di un videoclip musicale che realizzerà Metropiltano.it, mediapartener della manifestazione musicale.

Il concorso

L’Hybrid Music contest, è un concorso musicale organizzato dal settore cultura del Comune aperto ai giovani dai 18 ai 35 anni e residenti in tutta la Regione Veneto. Alla call hanno risposto complessivamente 174 musicisti: 25 le formazioni musicali provenienti dalla provincia di Venezia e 17 da altre provincie della Regione Veneto. Importante anche la fascia d'età: 40 le giovani promesse di età inferiore ai 30 anni e 16 quelli di età compresa tra i 30 e i 35.

La giuria

Il voto della giuria, (composta da GIovanni Boscariol tastierista, compositore, arrangiatore e produttore mestrino, Matteo Marcon giornalista dei quotidiani locali del gruppo Gedi, scrive di musica e spettacoli occupandosi di eventi che si svolgono nel Nordest, Elisa Bologna giornalista per Metropolitano.it, rivista online e media partner della manifestazione, Marco Castelli sassofonista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore di Big Band, Beatrice Goldoni musicista e staff di Hybrid Music) nel valutare le esibizioni degli artisti in gara in questa prima edizione dell’Hybrid Music Contest ha preso in considerazione quattro parametri: qualità compositiva, originalità, esecuzione dei brani e presenza scenica.