Siccità. «Situazione critica». Cia Venezia organizza un convegno

Siccità, Cia Venezia organizza un convegno a Mestre il 4 aprile. Così la Confederazione italiana agricoltori torna sul tema mettendo attorno ad un tavolo gli esperti del settore. Il dibattito sarà al Novotel di Mestre alle 17.30. «Da tempo ? spiega la presidente di Cia Venezia Federica Senno, che aprirà i lavori ? segnaliamo la criticità della situazione. Era giugno 2022 quando i nostri tecnici avevano calcolato nel 15-20 per cento in più la disponibilità di acqua per l?irrigazione con l?efficientamento della rete idrica. Nel Veneziano, la perdita in percentuale di acqua nella rete idrica, rispetto a quella immessa, è del 42 per cento (contro una media nazionale del 36 per cento). Sempre nella nostra provincia, invasiamo solo il 5 per cento della pioggia, contro l?11 per cento medio nazionale, motivo per il quale proponiamo ai Comuni una verifica dei Piani delle Acque e un progetto per gli invasi».

Al tavolo, moderato dal direttore di Cia Venezia Angelo Cancellier, sono previsti gli interventi di Massimo Enrico Ferrario (Arpav Veneto), Luigi D?Alpaos (professore emerico di Idraulica dell?Università degli Studi di Padova), Francesco Cazzaro (presidente Anbi Veneto), Stefano Calderoni (vicepresidente Anbi nazionale), Franco Contarin (direttore Feasr bonifica e irrigazione Regione Veneto). Conclude il presidente di Cia Veneto Gianmichele Passarini. «Il ragionamento sulla siccità ? conclude Senno - deve essere ampio e coinvolgere tutti gli attori in campo. Per questo ci auguriamo che questo momento di confronto sulla gestione sostenibile delle acque, con studiosi, tecnici ed istituzioni, possa portare ad un progetto condiviso».