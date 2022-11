Sicurezza, Mestre nel mirino. Speranzon: «Situazione legata alla piaga dell’immigrazione clandestina»

Risse, accoltellamenti, spaccio a cielo aperto. «La situazione in alcune zone cittadine di Mestre è diventata intollerabile ed è direttamente riconducibile alla piaga dell’immigrazione clandestina». Il senatore di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon attacca su via Piave, ora nel mirino della malavita, della violenza e dello smercio di droga.

«Non possiamo accettare che ci siano porzioni del territorio in cui è diventato pericoloso uscire di casa. Un contesto che oltre a compromettere sicurezza e vivibilità nei quartieri coinvolti, mina pesantemente la reputazione di un’intera città, che non merita di essere considerata il "Bronx" del Veneto, e che rischia, alla vigilia delle festività natalizie, di essere snobbata da tanti visitatori di città limitrofe che permetterebbero di riempire negozi, mercatini e ristoranti, generando economia e il clima festoso tipico del periodo».

Per il senatore, «il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto sulla proposta di rimpatrio immediato per tutti gli stranieri che delinquono, ha ragione». Nei prossimi giorni Speranzon incontrerà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e i sottosegretari di Stato Wanda Ferro ed Emanuele Prisco, «affinché il governo individui gli strumenti per porre un freno deciso a una condizione che Mestre e i suoi cittadini non meritano. Aggiungo che è fondamentale l’opera di contrasto che finalmente il governo Meloni sta mettendo in atto contro la tratta di esseri umani nel Mediterraneo. Va valutata positivamente anche la proposta riguardante l’istituzione di un coordinamento di polizia sul tema».

Mestre e Marghera per la segreteria del Partito Democratico veneziano, «sono abbandonate a loro stesse». Lo ribadisce la segretaria Monica Sambo. «Le attività sociali erano il primo presidio del territorio, il camper non era un giro turistico ma un contatto costante con il territorio. Gli educatori di strada davano il chiaro messaggio di attenzione e cura della città, insieme alle azioni e alle verifiche anti degrado. Chiederemo a tutte le forze politiche una riunione congiunta sui tema della sicurezza con una richiesta condivisa di confronto con il Questore perché serve unità d’intenti tra istituzioni, unità che questa giunta non è in grado di garantire».

«Metteremo in campo azioni di presenza nel territorio - annunciano Sambo, Alessandro Ruffini e Mila Trevisan - per dimostrare che la città non è abbandonata e la politica non è solo quella delle inaugurazioni patinate. Chiediamo l’immediata sospensione delle esternalizzazione dei servizi sociali, il potenziamento degli organici, una chiara richiesta al ministro dell’Interno Piantedosi di potenziare le forze di polizia e un coordinamento con le altre istituzioni in modo da salvare Venezia».