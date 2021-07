Asilo Millecolori: investimento da 150 mila euro per la sicurezza all'ingresso del nido

Sistemazione della viabilità nel tratto finale di via Catalani. Boraso: «Concluderemo prima dell’avvio dell’anno scolastico». Previsto un nuovo marciapiede con allargamento in corrispondenza dell’ingresso degli utenti

Un investimento da 150 mila euro è stato approvato in giunta per la sistemazione della viabilità nel tratto finale di via Catalani e dell'accesso al nuovo asilo MIllecolori. La delibera contiene progetto definitivo e fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione delle opere, consentendo l’accesso a norma al nuovo asilo nido “Millecolori” con la ridefinizione degli spazi dedicati ai percorsi di transito lungo la via.

«Intendiamo concludere prima dell’avvio dell’anno scolastico - dice l'assessore alla Viabilità e infrastrutture Renato Boraso - con la realizzazione di un nuovo marciapiede, di larghezza conforme alla normativa vigente e pari a 2,2 metri, di fronte al nuovo asilo nido con allargamento, solamente per un tratto di circa 8 metri lineari, in corrispondenza dell’ingresso degli utenti. Questo ampliamento sarà affiancato da una siepe che separa il percorso pedonale dalla recinzione dell’asilo per un'adeguata barriera visiva fra quanti si muovono lungo via Catalani e gli spazi interni dell’asilo».

È previsto inoltre un nuovo attraversamento pedonale rialzato in via Catalani, nel tratto a nord del nuovo asilo e in corrispondenza dell’attacco del prossimo percorso ciclabile proveniente da via Miranese, per la sicurezza degli utenti della zona, di chi è diretto al parco, al nuovo asilo, o semplicemente a casa propria. «Procederemo con l’asfaltatura del tratto di strada con nuova segnaletica per la riorganizzazione della viabilità e completeremo le opere a verde attorno al nuovo edificio, funzionali all’attività didattica. Una serie di ulteriori interventi che saranno estremamente importanti per rendere la nuova struttura dell’asilo Millecolori ancora più funzionale, attenta alla sicurezza di bambini e genitori, e perfettamente inserita nel contesto urbano circostante», conclude l'assessore.