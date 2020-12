Sospesa per un anno la Ztl in centro a Mestre

È stata sospesa la Ztl (zona a traffico limitato) nel centro di Mestre per un anno ed estesa la sperimentazione fino al 31 dicembre 2021. Lo ha deciso la giunta di Venezia: la delibera riguarderà le stesse zone dove, ad oggi, è attiva la sospensione delle Ztl e corsie riservate: via Torre Belfredo, viale Garibaldi e viabilità a nord dello stesso, sospendendo parallelamente la vigilanza con telecamere ai varchi di accesso. Via Garibaldi, via Torre Belfredo, e mantenendo quella presente ai varchi di via San Rocco, via Manin, via San Pio X e via Brenta Vecchia, vie Filzi, Sauro, Antonio da Mestre (permane l'area pedonale), non vigilata con telecamere; corsia riservata in via Cappuccina in direzione nord, nel tratto compreso tra via Tasso e via Olivi, sospendendo parallelamente la vigilanza con telecamera al varco di accesso; corsie riservate in via Colombo in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra viale San Marco e via Bissuola, sospendendo la vigilanza con telecamere ai varchi di accesso.

Sono stati inoltre confermati gli attuali divieti di accesso ai veicoli merci nelle strade elencate e tutte le esistenti limitazioni al transito nelle altre zone a traffico limitato. «Abbiamo ritenuto, con questa delibera, - ha commenta l'assessore alla Mobilità Renato Boraso - di proseguire con la sperimentazione che in questi ultimi anni l’amministrazione comunale ha voluto portare avanti e che, ad oggi, sta già portando dei buoni risultati e che ha permesso di supportare le attività commerciali del territorio».