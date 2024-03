Colpo nella notte, vetro in frantumi da Caberlotto: prese le casse

Vetro in frantumi, danni, fondo cassa razziato e intrusione: nella notte tra lunedì e martedì i ladri in terraferma hanno preso di mira Caberlotto, la drogheria storica di piazza Ferretto a Mestre. Nel pomeriggio, martedì, approfittando della chiusura per la pausa pranzo il personale stava ancora rimettendo in sesto il punto vendita, togliendo gli ultimi pezzi di vetro dalla cornice in legno dell'ingresso, per poi passare alla conta dei danni.

Presi di mira i cassetti dei registratori per trafugare i pochi contanti del fondo cassa. Adesso saranno maggiori le spese di riparazione che la proprietà dovrà affrontare per sistemare cavi, collegamenti e quello che è stato strappato, che non il valore di quanto è stato portato via. Cifre grosse nessun negozio le lascia più durante la notte infatti, ricordando la scia di spaccate ed effrazioni che ha messo in ginocchio la città fra il 2022 e l'anno scorso.

Un colpo "anomalo", spiegano dalla drogheria: altri furti accaduti in passato sono sempre stati fatti sotto il periodo di Natale che è momento clou per le vendite e l'assortimento di prodotti. Stavolta invece sembra che la merce non sia stata toccata: né alimenti, né bevande. Dovrà comunque essere tutto accertato con inventario. E intanto, dopo le svariate segnalazioni scattate in pochi giorni in centro storico in questo periodo, l'attenzione torna alta anche a Mestre, dove tra dicembre e gennaio erano ricominciate le spaccate fino a Marghera, bloccate poi con il lavoro della squadra mobile.

La polizia, studiando immagini e raccogliendo materiale per le analisi scientifiche, è riuscita a individuare e incastrare il responsabile di alcuni dei furti denunciati che poi lavorando con l'Ufficio migranti della questura di Venezia ha espulso, per via dell'irregolarità della sua presenza sul territorio. «Una situazione segnalata da tempo per quanto di nostra competenza - commenta Alvise Canniello, direttore di Confesercenti metropolitana - Abbiamo sempre avuto rassicurazioni dagli organi di sicurezza competenti. Purtroppo, fatti di questo tipo contribuiscono a minare l’immagine della città e la serenità degli imprenditori».