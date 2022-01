Altre due spaccate nella notte: i ladri visitano ristorante e Istituto Salesiano

Sono notti particolarmente movimentate quelle dell'ultima settimana per il territorio veneziano, con batterie di ladri che imperversano nel territorio, prendendo di mira in particolar modo attività commerciali. Forzano l'ingresso, si intrufolano nei locali e arraffano quello che possono, prima di scappare. Gli ultimi episodi in ordine di tempo si sono verificati tra venerdì e sabato: ad essere "visitati" sono stati un ristorante e un centro di formazione professionale.

Ladri ancora in azione a Mestre

La prima segnalazione alle forze dell'ordine è giunta attorno alle 3. Uno o più delinquenti hanno infranto la porta d'ingresso di un ristorante in viale Ancona a Mestre e sono scappati con il fondocassa, quantificato in qualche centinaio di euro. Questa mattina, invece, gli agenti di polizia sono intervenuti all'Istituto Salesiano San Marco di Chirignago. Verso le 7, il dipendente incaricato di aprire l'edificio si è subito reso conto della visita notturna dei ladri, che hanno forzato i distributori automatici e si sono portati via alcuni pc e tablet.

Sono in corso per entrambi i casi le indagini da parte della polizia. Nelle prossime ore saranno visionate le telecamere di videosorveglianza interna ed esterna per risalire ai responsabili, mentre la Scientifica è giunta in sopralluogo per rilevare eventuali impronte digitali lasciate dai delinquenti.

Solo qualche giorno fa i ladri avevano fatto visita all'autoscuola Catene a Marghera. Nella circostanza, il responsabile, un uomo di 30 anni, era stato intercettato dagli agenti delle volanti, impegnate in un servizio di perlustrazione, con tutta la refurtiva al suo seguito: un monopattino e alcuni effetti personali appartenenti ai dipendenti dell'agenzia. Per il delinquente, sul quale pendeva un ordine di carcerazione, era scattato l'arresto.