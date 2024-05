Spaccia cocaina e hashish all'ex Umberto I, fermato

Volto noto agli agenti, martedì sera mentre spacciava hashish e cocaina vicino all'ex ospedale Umberto primo, un albanese è stato bloccato dalla polizia locale e trattenuto fino alla direttissima di mercoledì mattina. L'uomo, un albanese, aveva trovato il modo di piazzare grammi e dosi di sostanze tenendosi leggermente fuori dal centro, quanto basta per non dare nell'occhio, in un'area meno battuta rispetto alle direttrici consuete del quadrilatero della stazione che ormai arrivano alla piazza.

Da tempo il Centro culturale Candiani con la rigenerazione ha smesso di far parlare di sé per il degrado. Eppure in città non è mai possibile abbassare la guardia, per questo i controlli vanno oltre le aree più battute immaginando che si formino dei movimenti a parte per lo smercio di droghe. Martedì notte gli agenti hanno colto di sorpresa l'albanese bloccando la cessione in corso e trattenendolo fino a quando è comparso dal giudice stamattina, che gli ha dato la misura dell'obbligo di firma fino ai primi di giugno, quando ci sarà l'udienza di convalida dell'arresto.