Sorpreso con un etto di hashish, arrestato

I militari della compagnia pronto impiego della guardia di finanza di Venezia hanno arrestato un uomo di trent’anni, di nazionalità italiana, sorpreso a spacciare. I “baschi verdi” lo hanno intercettato lungo il sottopasso della stazione ferroviaria di Mestre. Lui, accorgendosi di loro, ha tentato improvvisamente di cambiare direzione per evitare di farsi controllare.

È stato subito fermato e, grazie al fiuto dell’unita? cinofila, sottoposto a perquisizione, al cui esito sono stati trovati circa 100 grammi di hashish, gia? suddivisa in dosi, nonché un bilancino di precisione. È stata perquisita anche la stanza dell’albergo dove alloggiava, e qui sono stati trovati un ulteriore bilancino, un coltello con segni di utilizzo per il taglio di sostanze e altro materiale per il confezionamento.