In corpo 15 ovuli di eroina e cocaina, arrestato 32enne

Quando ha capito di essere stato scoperto ha ingoiato qualcosa. Per i carabinieri aveva l'aria di essere uno spacciatore. Hanno deciso di portarlo all'ospedale dove, dagli esami radiografici, è risultata la presenza all'interno del suo corpo di ben 15 ovuli contenenti eroina e cocaina, del peso complessivo di 10 grammi.

È stato arrestato nei giorni scorsi un 32enne di nazionalità nigeriana, fermato durante alcuni controlli a Mestre, in via Ca' Marcello, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. I militari lo hanno notato dal suo aggirarsi in modo sospetto e lo hanno perquisito. Proprio in quegli attimi hanno visto che deglutiva quella che sembrava a tutti gli effetti della sostanza stupefacente. Da qui la decisione di portarlo all'Angelo, dove alla fine è stato ammanettato. Processato per direttissima, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

