Spaccio di eroina, 32enne arrestato

Ancora un arresto per spaccio di droga in via Piave a Mestre. A finire nei guai un cittadino straniero, di 32 anni, con precedenti per lo stesso reato. L’operazione è stata condotta dal nucleo operativo della polizia locale di Venezia, nel corso di un’attività antidroga portata a termine nella serata di martedì.

L’uomo è stato osservato dagli agenti mentre cedeva dosi di eroina a tre tossicodipendenti della zona, due uomini, che hanno fatto perdere le loro tracce, e una donna, di 20 anni, fermata nei pressi della stazione ferroviaria. La giovane acquirente, già colpita da un ordine di allontanamento della questura di Venezia e in corso di validità, è stata denunciata. Per lei anche una sanzione amministrativa di 450 euro per violazione della normativa sugli stupefacenti. Il pusher, su disposizione del sostituto procuratore, è stato invece portato nella camera di sicurezza del comando, in attesa del processo per direttissima.