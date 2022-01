Sorpreso a spacciare in via Carducci, pusher in arresto

Un pusher di 23 anni è stato arrestato ieri pomeriggio in via Carducci, nel centro di Mestre. I poliziotti del commissariato lo hanno osservato mentre vendeva delle dosi a due clienti, li hanno fermati e appurato che si trattava di cocaina. Dopodiché hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione dello spacciatore, che abita in zona, trovando altra droga, cocaina e marijuana.

A quel punto il sospetto è stato arrestato per spaccio e tutto il materiale sequestrato, compresi 4 mila euro in contanti. Il pusher, con precedenti specifici e già arrestato in passato, è stato processato stamattina per direttissima e condannato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa.