Gli agenti interrompono lo scambio al parco, pusher 24enne denunciato

E' stato sorpreso proprio mentre vendeva una dose. Non si è accorto che poco distante c'era qualcuno che lo stava osservando: una pattuglia della polizia locale. Gli agenti mercoledì pomeriggio hanno fermato uno spacciatore di 24 anni originario della Guinea. Il giovane è stato denunciato e colpito da Daspo urbano dopo aver tentato di cedere della marijuana a una 20enne mestrina.

Gli agenti hanno osservato l'incontro tra il pusher e la ragazza che, appartati all'interno del parco Albanese di Mestre, si stavano accordando per la vendita di una dose. A quel punto gli operatori della polizia municipale sono intervenuti per interrompere lo scambio. Al pusher sono stati sequestrati sei involucri contenenti marijuana, già confezionata per la vendita.

Sprovvisto di documenti, è stato quindi accompagnato negli uffici del comando per l'identificazione. Oltre alla denuncia e al Daspo gli è stata notificata una sanzione di 450 euro, come prevede il regolamento di polizia e sicurezza urbana. La ragazza non è stata sanzionata in quanto non ha concluso l'acquisto della dose, ma sarà comunque segnalata alla Prefettura.