Scambio di cocaina, pusher denunciato e cliente multata

Nuovo blitz antidroga della polizia locale, questa notte, in via Piave a Mestre. Una pattuglia in servizio nella zona ha sorpreso un ventinovenne nigeriano mentre stava vendendo una dose di cocaina ad una trentaseienne mestrina.

Il pusher è stato subito bloccato e accompagnato in comando, dove è stato perquisito e trovato in possesso del contante ricevuto dalla cliente per l'acquisto della cocaina. Il giovane (con alle spalle già per violenza privata, lesioni e sequestro di persona) è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, e sanzionato con un ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona.

Per la sua cliente, oltre al sequestro della cocaina acquistata, sono invece scattate le sanzioni previste dalla normativa antidroga, con segnalazione alla prefettura di Venezia quale assuntrice di stupefacenti, la violazione del regolamento di polizia urbana, con ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona, e una multa di 450 euro.