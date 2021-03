Spaccio nel quartiere Piave, un pusher denunciato e Daspo a due clienti

Una denuncia per spaccio ai danni di un pusher e due ordini di allontanamento dal Rione Piave a Mestre. E' il bilancio dell'attività di controllo svolta dalla polizia locale nello scorso fine settimana nei controlli antidroga sul territorio. Due, in particolare, gli interventi che hanno riguardato la zona tra la stazione ferroviaria e via Dante e l'area intorno a via Ca' Marcello, vicino al parcheggio Avm.

Nel primo caso, nel pomeriggio di domenica, gli agenti hanno osservato un un 32enne della zona, a loro noto come consumatore di stupefacenti, spostarsi verso via Dante per incontrare un' altra persona che, dopo un breve dialogo, gli ha consegnato un involucro di colore bianco ricevendo in cambio una banconota. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi degli operatori della polizia locale che hanno seguito entrambi mentre si allontanavano dalla zona.

L'unità cinofila ha fermato l'acquirente in via Fogazzaro, con gli agenti che si sono fatti consegnare l'involucro e hanno riscontrato che si trattava di eroina. Un'altra pattuglia in borghese, invece, ha bloccato lo spacciatore che nel frattempo si era spostato verso il vicino piazzale dei bus Atvo. Si trattava di uno straniero, 24enne, già noto alle forze dell'ordine con a carico una denuncia per spaccio, oltre a precedenti per resistenza a pubblico ufficiale risalenti al 2018. Il pusher è stato perquisito e gli agenti hanno ritrovato nel borsello che portava a tracolla un portafogli contenente una carta d'identità ed una tessera sanitaria intestati ad un ragazzo residente nel Padovano, una postepay e una boccetta di metadone senza etichetta. E' stato quindi denunciato, mentre al consumatore è andata una sanzione di 450 euro con Daspo urbano dalla zona.

Nelle stesse ore, gli agenti hanno fermato nel parcheggio Avm di via Ca' Marcello due persone trovate in possesso di eroina e cocaina. Durante l'intervento uno dei due consumatori stava assumendo la droga ed è quindi stato sanzionato con un Daspo urbano. Da inzio 2021 sono già 40 gli ordini di allontanamento emessi per questioni che riguardano spaccio e consumo di droga, in gran parte concentrati nel Rione Piave a Mestre.