In città per lavoro, sorpreso a comprare eroina gialla

A Mestre per lavoro, in arrivo dal Lazio, si ferma in via Dante per acquistare eroina gialla e viene sorpreso dalla polizia locale. Protagonista un uomo di 48 anni che ha ricevuto un Daspo di 48 ore dal rione Piave e il ritiro della patente per trenta giorni. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di giovedì.

Gli agenti hanno notato l'auto del 48enne fermarsi vicino allo spacciatore, già noto perchè coinvolto in altri due episodi di spaccio negli ultimi due mesi. Il cliente, dopo aver ricevuto una dose e pagato, è ripartito, ma poco dopo è stato fermato da una pattuglia. La dose di eroina è stata sequestrata, il pusher denunciato e multato.