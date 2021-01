Pusher continua a gestire il giro di spaccio dai domiciliari: finisce in carcere

Nuovo arresto per uno spacciatore di Mestre, che una volta ricevuti gli ordini li faceva gestire a un complice

Era ai domiciliari, ma questo non gli ha impedito di continuare a gestire la sua attività di spaccio. E' finito in carcere nelle scorse ore A.B., pusher tunisino, che gli agenti del commissariato di Mestre hanno scoperto non aver mai interrotto il suo giro d'affari.

L'uomo è stato incastrato dopo l'arresto di un connazionale, O.T., considerato il suo complice. Gli investigatori hanno scoperto che dietro a quest'ultimo c'era lo spacciatore già noto e posto ai domiciliari. Gli acquirenti continuavano a rapportarsi con A.B. che, però, non potendo uscire di casa, affidava le consegne e la gestione degli scambi a O.T.