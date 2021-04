Pusher scappa dagli agenti e si nasconde in un cassonetto, arrestato

Si nasconde all'interno di un cassonetto della spazzatura per sfuggire al fermo degli agenti, ma viene trovato dagli operatori in borghese e arrestato. Protagonista uno spacciatore 23enne, con precedenti, sorpreso nel pomeriggio di domenica a consegnare una dose di droga ad un cliente. I fatti sono avvenuti a Mestre, nella zona del quartiere Piave.

Nel dettaglio, gli uomini del servizio antidroga della polizia locale, affiancati da agenti in borghese, stavano effettuando dei controlli. Hanno notato nell'area tra via Montello e via Dante due stranieri, raggiunti poco dopo in bicicletta da un 51enne italiano della zona. L'uomo ha iniziato a parlare con uno dei due, il ragazzo 23enne, il quale, poco dopo, ha espulso dalla bocca un involucro bianco che gli ha consegnato. Dopo lo scambio hanno preso strade diverse.

A questo punto l'acquirente è stato bloccato da una pattuglia in via Sernaglia e ha consegnato l'involucro, che conteneva eroina gialla. Lo spacciatore, invece, è stato intercettato da una seconda pattuglia, alla vista della quale ha inziato a scappare su una bicicletta. Ha poi abbandonato la bici a terra e ha continuato a scappare a piedi, con l'inseguimento che è proseguito tra via Piave, via Podgora e via Monte San Michele. Gli agenti lo hanno ritrovato in un cassonetto nel quale si era rifugiato per sfuggire all'arresto.

Quando è stato scoperto, ha regito con violenza ed è stato arrestato. Una volta portato in comando, ha praticato gesti di autolesionismo che hanno portato al suo trasfermiento nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. L'arresto è stato confermato nella mattinata di lunedì, mentre l'udienza per il processo si svolgerà il 12 luglio.