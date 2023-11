Arresti e fermi per spaccio, due su tre vicino al Corso del Popolo

Sulle ultime tre operazioni anti-droga dei baschi verdi della Finanza veneziana, due sono state fatte nella zona che dalla stazione di Mestre arriva fino al Corso del Popolo, passando per via Piave, via Cappuccina, e attraverso le laterali. È qui che martedì la questura ha guidato l'ultima operazione "Alto impatto" interforze contro spaccio, criminalità e degrado, sotto il coordinamento della prefettura, che ha portato a settanta identificazioni in poche ore. I servizi straordinari di monitoraggio a Mestre vanno avanti. I militari delle fiamme gialle hanno fermato mercoledì alla rotonda di Corso del Popolo, vicino a via Torino, un italiano di 26 anni con numerosi precedenti e l’obbligo di firma, che aveva diverse dosi di cocaina, hashish ed eroina oltre al denaro contante con sé. Il giovane, d’intesa con il pm di turno, è stato arrestato e processato per direttissima giovedì mattina.

Nei giorni scorsi, tra la stazione e via Cappuccina, i baschi verdi durante un servizio di antiabusivismo avevano fermato e denunciato un tunisino di 23 anni, irregolare sul territorio, in possesso di dieci dosi di cocaina e 125 euro in tasca. Contemporaneamente, in centro storico, sempre mercoledì ma di sera, la finanza ha bloccato un altro tunisino irregolare di 19 anni in possesso di cinque dosi di cocaina, sequestrate appena prima che potessero essere smerciate nella città d'acqua. Attraverso operazioni straordinarie congiunte o portate avanti dai singoli corpi di polizia separatamente, il contrasto allo spaccio prosegue e quando è necessario concentrandosi nelle zone dove accadono avvenimenti che destano allarme e preoccupazione. La pressione intensa e costante per mesi delle forze dell'ordine in via Piave ha avuto l'effetto di spostare parte dei fatti nelle zone limitrofe che non vengono perse di vista.