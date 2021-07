Polizia locale: pusher preso in flagranza, smantellati cinque accampamenti abusivi

Preso in flagranza mentre spacciava a Mestre. Il pusher, un 43enne con dimora a Padova, è stato visto dal personale in borghese del Nucleo operativo e del pronto impiego della polizia locale, intenti a pattugliare la zona della stazione. Gli agenti hanno notato tre uomini camminare per via Cappuccina diretti verso la strettoia a ridosso del sottopasso tranviario. Qui hanno incontrato il presunto spacciatore, il quale ha consegnato loro due dosi di cocaina. A quel punto li hanno perquisiti. Il pusher, già condannato per spaccio nel 2019 a 2 anni e 6 mesi di reclusione, è stato denunciato a piede libero. All'acquirente, multa e daspo.

La polizia locale ha anche effettuato, negli ultimi giorni, cinque sgomberi di accampamenti abusivi in varie zone di Marghera. Il personale del pronto impiego è intervenuto presso i cavalcavia di via della Pila e via Rizzardi, all'ex autolavaggio di via Fratelli Bandiera e all'ex incubatore di via dell'Avena, zone che sono spesso luogo di ritrovo per il consumo di droga. Nei vari insediamenti sono stati trovati e rimossi tende, divani, arnesi da campo e suppellettili di fortuna. Nel sottocavalcavia di via Rizzardi, dopo lo sgombero, gli operatori comunali hanno ricollocato e rinforzato la rete elettrosaldata. L'assessore alla Sicurezza Silvana Tosi ha elogiato «il lavoro capillare delle nostre forze di polizia locale, che grazie a queste operazioni migliorano il decoro della nostra città».