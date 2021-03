Mestre, un arresto per documenti falsi e due denunce per spaccio

Due pusher sono stati sorpresi dalle pattuglie della polizia locale, a Mestre, in due distinti episodi. Il primo venerdì sera, verso le 20: gli agenti del Nucleo operativo e del cinofilo hanno notato uno spacciatore già conosciuto in via Olivi, alla guida di un monopattino elettrico. Lui, vedendoli, ha lasciato a terra il mezzo ed è fuggito a piedi in direzione piazza Ferretto, subito inseguito. L'inseguimento è proseguito lungo tutta la piazza e si è concluso in prossimità del ponte sul canale, vicino alla torre civica. Il fuggitivo è riuscito a lanciare un involucro in acqua, mentre un altro pacchettino è stato recuperato dagli agenti. Dentro c'erano una ventina di dosi di marijuana, per cui il pusher è stato denunciato.

Secondo episodio domenica 7 marzo, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Verso le 15.30 le pattuglie hanno notato un giovane in monopattino avvinarsi a una persona sospetta lungo via Dante; i due si sono scambiati qualcosa e a quel punto gli agenti sono intervenuti, appurando che il giovane aveva appena acquistato dell'eroina. Il cliente è stato sottoposto a daspo mentre lo spacciatore, un 26enne nigeriano, a denuncia e ordine di allontanamento.

Poco più tardi, verso le 16.15, una pattuglia del Nucleo pronto impiego è stata inviata nel parco di villa Querini a Mestre per verificare la presenza di alcune persone che disturbavano. Una di loro, alla richiesta di esibire un documento, ha consegnato una carta d'identità romena che si è rivelata fasulla: così è stato arrestato per uso e detenzione di documento falso.